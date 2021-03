Ihre eigene Vergangenheit hat die Fotografin Zosia Promińska dazu inspiriert, Teenager vor ihre Kamera zu bitten. Sie selbst hat mit 15 Jahren begonnen, als Model zu arbeiten und sich nun mit polnischen Models in vergleichbarem Alter auseinandergesetzt. Promińska kam 1985 in Poznań zur Welt, das in Deutschland unter dem Namen Posen besser bekannt ist, im Westen des Landes an der Warthe liegt und etwas mehr als eine halbe Million Einwohner hat.

Future Perfect von Zosia Promińska, Text von Danaé Panchaud. Kehrer Verlag, 120 Seiten, 75 Farbabbildungen. 30 Euro, hier bestellbar © Kehrer Verlag

Promińska hat sich für ihre Porträts nicht den Catwalk ausgesucht, sondern genau das Gegenteil. Mit "großer Garderobe" sitzen die Teenager, von denen manche schon wie Erwachsene aussehen, andere aber durchaus noch präpubertär, in ihren Kinderzimmern. Doch egal wie ihre Ausstrahlung wirkt, die beiden Welten passen einfach nicht zusammen – denn neben der Designerkleidung, die die jungen Models tragen, liegt durchaus mal ein Teddybär oder steht ein Stuhl, der aus dem Fundus der Oma zu stammen scheint. Die Bilder spiegeln ein Hier und Jetzt wieder, in dem die auffällige Kleidung deplatziert daherkommt und eher einen Wunsch für die Zukunft auszudrücken scheint: Sie alle haben bereits Verträge mit Agenturen unterzeichnet und hoffen, dass sich ihre Erwartungen erfüllen werden.

Was macht der Druck der Modelagenturen mit Jugendlichen?

Sie haben perfekte Kiefer- und Wangenknochen, hübsche Gesichter und wiegen kein Gramm zu viel. Sie sind unter Vertrag und dennoch – bei weitem nicht alle werden zu erfolgreichen Models. Die Kriterien der Modeindustrie sind hart und speziell, Hautfarbe, Augenfarbe, Ausdruck und Ausstrahlung müssen dem Kunden gefallen, sonst bleibt man ohne Job. Wie groß sich der Druck auf die Teenager auswirkt, kann man in Promińskas Aufnahmen den Gesichtern ansehen: Kein noch so teures Designerteil täuscht darüber hinweg, dass hier Kinder posieren, die in der Kleidung für Erwachsene fast zu ertrinken drohen und auf unangenehme Weise sexualisiert werden.

Promińskas Karriere als internationales Fotomodell dauerte 16 Jahre. Mit 31 begann sie, in Posen Ethnolinguistik an der Adam-Mickiewicz-Universität und in Warschau Fotografie am Fort Institute of Photography zu studieren. Die Arbeiten der Fotografin wurden in Magazinen wie " Vogue", "i-D", "Harper’s Bazaar" und "L’Officiel" veröffentlicht. Sie lebt und arbeitet in Zürich und in Portugal, wo sie ein Studio unterhält. Mehr Arbeiten zeigt sie auf ihrer Website zosiaprominska.com.