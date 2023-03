Sir Ken Adam gilt als der einflussreichste Produktionsdesigner der Welt. Seine gefeierte Karriere umspannt sieben Jahrzehnte und über 70 Filme. Von Raumstationen über Höhlen bis Laboren für 007-Schurken: Für sein Werk wurde Adam vielfach geehrt und ausgezeichnet, darunter mit dem British Academy Film Award, sechs Oscar-Nominierungen, zwei Oscars und dem Art Directors Guild Lifetime Achievement Award.

Adam wurde 1921 als Klaus Hugo Adam in Berlin geboren. Seine Familie musste 1934 Berlin verlassen und emigrierte nach London. Hier schrieb sich Adam zunächst an der Bartlett School of Architecture ein. Während des Zweiten Weltkriegs war er Jagdflieger bei der Royal Air Force. Zum Film kam er in den 1950er Jahren als Szenenbildner. Durch einen Zufall wurde er mit Entwürfen für einen Film beauftragt.

Ken Adam versorgte James Bond mit unvergesslichen Sets

Der Name von Adam ist vor allem mit James-Bond-Filmen verknüpft, deren Sets von Anbeginn seine Handschrift trugen. Insgesamt arbeitete er an sieben Bond-Filmen mit. Neben den Verstecken der Bond-Bösewichte war Adam auch für die Autos von James Bond verantwortlich: Legendär ist der amphibische Lotus Esprit in "Der Spion, der mich liebte" oder der mit Gadgets beladenen Aston Martin DB5 aus "Goldfinger".

Für seine herausragenden Verdienste um den Film wurde Adam zum Ritter geschlagen.

Von den ersten Skizzen bis zum fertigen Set

Eine handsignierte Collector’s Edition ehrt nun sein hochdekoriertes Werk. Der Band entstand in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinemathek, die seit 2012 Adams persönliches Archiv beheimatet. Hunderte von Skizzen und Fotografien, von denen viele nun zum ersten Mal veröffentlicht werden, vermitteln darin einen lebendigen Eindruck von Adams Schaffen. Die Skizzen offenbaren jeden Schritt des Schaffensprozesses und machen ihn so leicht verständlich. Der Leser kann den gesamten Entstehungsprozess von den ersten Skizzen bis zum fertigen Set verfolgen.

Hardcover, in changierenden Bicolor-Stoff gebunden, mit 4-Phasen-Hologramm, 36 x 36 cm, 3,88 kg, 360 Seiten, mit graviertem Buchständer aus Acryl. Collector’s Edition von 1200 nummerierten und von Ken Adam signierten Exemplaren. Erschienen im Taschen Verlag, Preis 850 Euro.