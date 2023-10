Die schicksalhafte Begegnung fand vor mehr als 60 Jahren statt: Im Jahr 1962 stand Rainer Schlegelmilch zum ersten Mal an einer Rennstrecke. Die lauten Motoren, das quietschende Gummi und die coolen Helden, die er am Nürburgring beobachtet, lassen den jungen Mann nie wieder los. Nach der Abschlussprüfung an der bayerischen Staatslehranstalt für Photographie widmet sich Schlegelmilch der großen Liebe, die an jenem Tag geboren wurde: dem Rennsport.

Die Rennstrecken dieser Welt werden für den Fotografen zu seinem wahren Zuhause. Durch seine einzigartige Zoomtechnik fängt er die gewaltige Geschwindigkeit der Rennwagen in hypnotisierenden Bildern ein. Seine Kollegen nennen ihn nur noch den Zoom-Master.

Rund 40 Bildbände widmen sich inzwischen der Jahrzehnte langen Arbeit von Schlegelmilch. Ausstellungen in aller Welt und Begegnungen mit den größten Rennfahrern sind der Lohn für den leidenschaftlichen Fotografen. Marken wie Ferrari, BMW, Mercedes oder Aston Martin engagieren ihn für opulente Publikationen.

"Rainer W. Schlegelmilch. Porsche Racing Moments"

Das neueste Werk widmet sich jedoch Porsche. Der Bildband "Rainer W. Schlegelmilch. Porsche Racing Moments" ist eine persönliche fotografische Reise durch die Geschichte der Porsche-Langstreckenrennen, von Le Mans über die Targa Florio und Spa-Francorchamps bis nach Monza.

In diesem Band sind die Autos die Helden: Von den speziell angefertigten Prototypen aus den 60er-Jahren, über die leistungsstarken 907 und 908 bis hin zu den wohl kultigsten Rennwagen aller Zeiten, dem 917, dem 962 und dem zeitlosen Porsche 911.

Liebeserklärung an Porsche

Die fotografische Liebeserklärung an Porsche nimmt den Leser mit in die echte Welt des Motorsports. Hier ist wenig von dem mondänen Glamour zu sehen. Stattdessen taucht man ein in das staubige, dröhnende und gefährliche Universum des Rennsports ein – wo der brennende Geruch nach Benzin und Öl die Luft erfüllt und die Tränen in die Augen treibt.

"Rainer W. Schlegelmilch. Porsche Racing Moments", erschienen im Taschen Verlag. Hardcover, 356 Seiten; in Kunstleder gebunden, mit graviertem Buchständer aus Acryl, Collector's Edition, (Nr. 201-962), jeweils nummeriert und signiert von Rainer W. Schlegelmilch. Auch erhältlich in zwei Art-Editions (Nr. 1-100 und Nr. 101-200) mit je einem Print, signiert von Rainer W. Schlegelmilch. Gesamtauflage von 962 Exemplaren. Preis: 850 Euro.