Seit ihrem Vortrag bei Joe Bidens Amtseinführung begeistert die 23-Jährige die Welt. Mit ihren Gedichten, ihren Gedanken – und nun auch mit einem bemerkenswerten Covershooting für ein Modemagazin.

Diese junge Frau ist ein Phänomen. Mit ihrem bewegenden Auftritt bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden, wo Amanda Gorman ihr Gedicht "The Hill We Climb" vortrug, begann eine steile Karriere, die so vermutlich niemand hätte vorhersehen können. Ihr Gedichtband wird aktuell in mehrere Sprachen übersetzt und soll bald in zahlreichen Ländern der Welt erhältlich sein. Zudem bekam die 23-Jährige, die mit ihrem farbenfrohen und stilsicheren Outfit bei der Inauguration auffiel, kurz darauf einen Vertrag bei einer renommierten Modelagentur. Und nun schaffte sie es aufs Cover der amerikanischen "Vogue".

Gorman wurde dazu von der bekannten Fotografin Annie Leibovitz porträtiert, die unter anderem für ihre einzigartigen Bilder der britischen Royals berühmt ist. Die junge Dichterin trägt für das Coverfoto ein bunt gemustertes Gewand, das aus einem überdimensionalen Louis-Vuitton-Schal besteht, dessen Druck an traditionelle, afrikanische Textilien erinnert. Entworfen wurde er von Virgil Abloh, dem ersten schwarzen Designer, der je für Louis Vuitton arbeitete. Auf den Fotos, die dann innerhalb des Magazins den Artikel über Gorman illustrieren, trägt sie unter anderem ein rosa Tüllkleid und eine goldfarbene Seidenrobe.

Die Dichterin will kein Model werden, sie hat Größeres vor

Auf Instagram schrieb die 23-Jährige: "Es brauchte so viel Arbeit, um mich dahin zu bringen, wo ich jetzt stehe – nicht nur von mir, sondern auch von meiner Familie und meinem Umfeld." Sie bedankte sich bei allen, die sie in der Vergangenheit unterstützt haben. "Der Artikel heißt 'Der Aufstieg der Amanda Gorman', aber er müsste eigentlich euch alle ebenfalls nennen, alle, die ich kenne und noch nicht kenne, die mich immer wieder aufrichten."

Mit dem Covershooting hat sich Gorman einen Traum erfüllt, den viele Models jahrelang hegen, aber man hat das Gefühl, dass es sie zwar freut, aber sie noch längst nicht da angekommen ist, wo sie hin will. In einem CNN-Interview bekundete sie bereits Interesse daran, eines Tages für ein politisches Amt zu kandidieren. "Ich habe gelernt, dass es in Ordnung ist, Angst zu haben. Es ist aber auch in Ordnung, nach Höherem zu streben. Das macht mich nicht zu einem Schwarzen Loch, das Aufmerksamkeit verschlingt. Es macht mich zu einer Supernova!"

