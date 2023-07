Auf TikTok bedankt sich Shawn Warner für all die Liebe, die er seit Tagen erhält

Die Geschichte von Shawn Warner veranschaulicht die Macht der sozialen Netzwerke. Wegen eines viralen Videos wurde der Mann aus Texas zum Bestseller-Autoren.

Nicht selten werden die sozialen Netzwerke verteufelt. Doch fast genauso oft sorgen sie für rührende Geschichten. So wie im Fall von Shawn Warner.

TikTok macht niedergeschlagenen Mann zum Bestseller-Autoren

Mit 58 Jahren hat der Amerikaner sein erstes Buch geschrieben, obwohl ihm Freunde immer wieder sagten, dass man damit nichts verdiene. "Ich war dumm genug, um darauf zu hören", erklärt er es auf seiner Website. Bis er sich doch dazu entschied, seiner Leidenschaft zu folgen und das Jugendbuch "Leigh Howard And The Ghosts Of Simmons-Pierce Manor" herausbrachte.

Am vergangenen Wochenende wollte Warner Werbung für sein Werk machen und setzte sich für eine Lesung in einen Supermarkt in seiner Heimat Texas. Alleine. Denn niemand schien sich sonderlich für sein Buch zu interessieren. Bis auf TikToker Jerrad Swearenjin, dem Warners trauriger Gesichtsausdruck auffiel.

Virales Video

"Dieser neue Autor wirkte sehr niedergeschlagen, als ich das erste Mal an ihm vorbeiging. Bevor ich den Laden verließ, beschloss ich, zurückzugehen", schrieb Swearenjin zu einem Video auf seinem Kanal ("internetfamouslol") und filmte das Gespräch mit Warner. Der Autor erklärte ihm, worum es in seinem Buch ging und unterschrieb eine Ausgabe.

Was dann passierte, damit hatte wohl niemand gerechnet. Swearenjins Video ging viral. Über 17 Million Menschen schauten sich den Clip vom niedergeschlagenen, aber gleichzeitig leidenschaftlichen Schriftsteller an. Bevor das Video um die Welt ging, hatte Warner nur zwei Rezensionen auf Amazon erhalten. Dank des viralen TikToks schoss er an die Spitze der Amazon-Buch-Charts – und kann sich jetzt Bestseller-Autor nennen.

"Ich bin total verblüfft! (...) Danke für die Liebe und Unterstützung! Das bedeutet mir so viel. Danke, dass ihr mich zu einem Bestseller und zur Nummer 1 in meinem Genre gemacht habt", schrieb Warner selbst auf der Plattform, die ihn bekannt gemacht hat. Mehr als 125.000 Menschen folgen dem Schriftsteller dort mittlerweile.

Quelle: TikTok