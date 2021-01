Die 50er Jahre müssen an der Côte d'Azur eine paradiesische Zeit gewesen sein. Während in den 50er Jahren der Rock'n'Roll die Verheißung einer aufregenden Jugendkultur mit sich brachte, während in Paris Intellektuelle in Kaffeehäusern den Existenzialismus weiterentwickelten, entwickelte sich die französischen Riviera zum Hot Spot der internationalen Promi-Szene. Maler, Politiker, Hollywood-Stars, die Schönen und die Reichen - sie alle tummelten sich an der Mittelmeerküste zwischen Monaco und St. Tropez. Mittendrin war der irische Fotograf Edward Quinn, der mit seiner Kamera draufhielt und die Magie jener Jahre einfing. Er war sogar bei der ersten Begegnung zwischen Grace Kelly und Fürst Rainier von Monaca dabei.

Der Bildband "Riviera Cocktail - Côte d'Azur Jet Set of the 1950s" von Edward Quinn ist bei teNeues erschienen und kostet 24,90 Euro.

www.teneues.com