Brianna Wiest, 30, stammt aus New York und lebt in Kalifornien

von Jana Felgenhauer US-Bestsellerautorin Brianna Wiest wurde mit dem Buch "101 Essays, die dein Leben verändern werden" berühmt. In ihrem neuen Ratgeber gibt sie 365 Impulse für ein besseres Leben. Ihr Erfolgsgeheimnis? Das Horoskop-Prinzip.

"Mit Anfang 20 hatte ich mit psychischen Problemen zu kämpfen, war von starken Emotionen überwältigt, überreagierte oft", erzählt Brianna Wiest in einem Videocall. Sie ist gerade auf Promotion-Tour für ihr neues Buch in Deutschland und sitzt im Büro des Münchner Verlags. Eine Therapeutin habe ihr damals geholfen, sich neu zu ordnen. Ihre Sensibilität habe sie oft belastet, beim Schreiben aber half sie. Also verwandelte Wiest ihre Krisen in Poesie. Ihr Buch "101 Essays, die dein Leben verändern werden" verkaufte sich im englischen Original über eine Million Mal, 260.000 Mal davon in Deutschland. Die deutsche Fassung steht seit 62 Wochen auf der "Spiegel"-Bestsellerliste, die Übersetzungsrechte wurden in mehr als 30 Länder verkauft.