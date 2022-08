Moderatorin, Journalistin und Autorin Christine Westermann stellt hier alle zwei Wochen ihren Buchtipp vor. Dieses Mal: "Heute graben" von Mario Schlembach. Christine Westermann

So eine Beerdigung ist für einen Bestatter schwere körperliche Arbeit. Ein Sarg kann, je nach Gewicht der Leiche, schon mal 150 Kilo wiegen. Bei Übergewicht droht Ungemach. Wenn sich der Holzboden bedenklich nach unten wölbt, muss es schnell gehen, damit der Sarg in die Grube kommt, bevor Schlimmeres passiert. Wenn am Grab durch einen falschen Handgriff ein Träger das Gleichgewicht verliert, der Sarg kopfüber ins Grab kippt, würden die Bestatter vor Scham am liebsten im Erdboden versinken. Und wenn sie eine Gruft öffnen, kann es sein, dass die Särge darin schwimmen "wie Gurken im Einmachglas".