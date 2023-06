von Christine Westermann Moderatorin, Journalistin und Autorin Christine Westermann liebt Bücher. Hier stellt sie alle zwei Wochen ihre Neuentdeckungen vor. Diese Woche schreibt sie über "Seemann vom Siebener" von Arno Frank.

Wenn nicht jetzt, wann dann ein Buch lesen, das einen mittenrein schiebt in die Sonne, den Sommer, die Ferien? In ein Freibad am Rande einer kleinen Stadt irgendwo in der Pfalz. An "einem der seltenen Tage, an denen sich die Temperaturen von Luft und Körper einander angleichen". Sommer eben.