Reggae-Star Bunny Wailer ist tot. Der Jamaikaner, der jahrelang mit Bob Marley Musik machte, wurde 73 Jahre alt.

Die Welt der Reggae-Musik hat einen ihrer ganz Großen verloren. Bunny Wailer ist am Dienstagmorgen (2. März) in einem Krankenhaus in Kingston, Jamaika, verstorben. Das bestätigte seine Managerin "Oberserver Online". Wailer, der zusammen mit Bob Marley (1945-1981) als Pionier der Reggae-Musik gilt, wurde 73 Jahre alt.

Die Musikkarriere von Bunny Wailer begann Anfang der Sechzigerjahre, als er gemeinsam mit seinem guten Freund Marley und Peter Tosh (1944-1987) die Band The Wailers gründete. Zu ihren größten Erfolgen zählt die 1973 erschienene Platte "Catch a Fire". Nach dem Zerwürfnis der Band und dem frühen Tod Marleys machte Wailer als Solokünstler weiter - mit Erfolg. Insgesamt drei Grammys konnte der Musiker sein Eigen nennen. 2017 wurde er von der jamaikanischen Regierung mit dem prestigeträchtigen Order of Merit ausgezeichnet. Im Juli 2020 hatte er einen zweiten Schlaganfall erlitten.