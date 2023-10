Es könnte seine letzte große Tournee sein, zumindest kündigte Bushido das an: Der Rapper geht im Frühjahr 2024 auf große Arena-Tour.

Der selbsternannte King of Deutsch-Rap meldet sich nicht nur mit einem neuen Album im nächsten Jahr zurück, sondern feiert auch ein Bühnen-Comeback: Bushido (45) hat eine großangelegte Arena-Tournee für das kommende Jahr angekündigt. Insgesamt wird die "König für immer!"-Tour an neun Orten Halt machen. Los geht es am 21. März 2024 in der Mercedes-Benz-Arena in Bushidos Heimatstadt Berlin. Nach Stationen in Leipzig, München, Oberhausen, Frankfurt am Main, Köln, Zürich (CH) und Esch-sur-Alzette (LUX) feiert Bushido dann am 14. April in der Barclays Arena in Hamburg das Tour-Finale.

In der Ankündigung der Tournee heißt es, dass es vermutlich die letzte Tour von Bushido sein wird. Es sei ein angemessener Abschiedsrahmen, um sich von seinen Fans zu verabschieden. Auch Bushido selbst kommt darin zu Wort: "Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen."

Neues Album kommt im Februar 2024 auf den Markt

In den letzten Jahren sei dies aufgrund vieler Herausforderungen in seinem Leben nicht möglich gewesen. Umso mehr freue er sich jetzt, dass es bereits in absehbarer Zeit losgeht: "Es wird ein unvergessliches Erlebnis." Der Kartenvorverkauf für die neun Konzerte beginnt am 20. Oktober 2023 um 12:00 Uhr - zunächst exklusiv bei Eventim. Der allgemeine Ticket-Verkauf startet dann ab dem 25. Oktober 2023 an allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das neue Album von Bushido wird am 9. Februar 2024 erwartet und hört auf den Namen "Rex in aeternum". Zuletzt veröffentlichte der Rapper den Track "Dark Knight", in dem er mit seinem ehemaligen Kollegen Capital Bra (28) abrechnet, der ab Sommer 2018 auf Bushidos Label ersguterjunge unter Vertrag stand. Anfang 2019 wandte sich Capital Bra von Bushido ab und warf diesem eine Kooperation mit der Polizei vor.