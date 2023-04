Leutrim Beqiri aka "Byrd" zurück an alter Wirkungsstätte – eine Tankstelle in Bayern. Der junge Mann aus dem Kosovo gewann dieses Jahr in Los Angeles einen Grammy.

von Lukas Hildebrand Leutrim Beqiri wurde als Kind aus Deutschland abgeschoben, später jobbte er an einer Tankstelle, war danach arbeitslos. Jetzt hat er den wichtigsten Musikpreis der Welt gewonnen. Wie ist das möglich?

Fährt Leutrim Beqiri an einer Tankstelle vor, riecht er sofort das Benzin – und erinnert sich an den Tiefpunkt seines Lebens, an seine Zeit als Tankwart. Schichtbeginn hieß für ihn: Brezeln abholen, Brezeln zur Tankstelle bringen, Brezeln in der Auslage drapieren, dann die Toilette putzen. Manchmal wollten ein paar Trinker schon früh ein Wodka-Fläschchen kaufen, manchmal ging die Waschanlage kaputt. Den ganzen Tag stand er hinter der Kasse, vor der Theke kamen die Menschen und gingen. Er selbst blieb und wartete auf ein Leben in Freiheit, so beschreibt er das.