Auf ihrer "Courage World Tour" wollte Céline Dion (52, "My Heart Will Go On") im Sommer 2020 auch für fünf Termine nach Deutschland kommen. Dann musste die kanadische Sängerin ihre Tour aufgrund der Corona-Pandemie verschieben. Auf ihrer Instagram-Seite wurden nun die neuen Tourtermine für Europa bekannt gegeben. Alle fünf deutsche Konzerte finden demnach 2021 statt.

Die Tour startet bereits am 19. März 2021 in Paris. Am 18. Mai (München), 29. Mai (Berlin), 31. Mai (Hamburg), 2. Juni (Köln) und 4. Juni (Mannheim) macht die Sängerin dann in Deutschland Halt. Enden soll die Europa-Tournee am 25. Juli in Bukarest. Die Termine für Nordamerika werden noch bekannt gegeben, heißt es auf der Webseite der Sängerin. Dort wird auch versichert, dass die Tickets, die für die ursprünglichen Tourdaten für 2020 gekauft wurden, für die neu geplanten Termine für 2021 berücksichtigt werden. Für weitere Ticketoptionen sollten sich die Ticketinhaber an ihre ursprüngliche Verkaufsstelle wenden.

Ursprünglich sollte Dion, die ihr Album "Courage" im November 2019 veröffentlichte, dieses Jahr am 17. Juni in München, am 19. Juni in Mannheim, am 21. Juni in Köln, am 22. Juni in Hamburg und am 22. Juli in Berlin auftreten.