Das ist mal eine faustdicke Überraschung: Céline Dion (50, "Encore un Soir") steuert zum offiziellen Soundtrack von "Deadpool 2" einen Song bei. "Ashes" heißt ihr neues Stück, zu dem es auch ein lustiges Musikvideo gibt, in dem Ryan Reynolds als "Deadpool" neben der Sängerin zu sehen ist. Es ist Dions erster englischsprachiger Track seit 2016.

Weitere Überraschungen

Es gibt allerdings noch weitere unerwartete Songs auf dem Soundtrack. So ist darauf etwa Dolly Partons "9 to 5" oder auch a-has Unplugged-Version von "Take on Me" zu hören. Etwas weniger überraschend kommen da Songs von Skrillex, Diplo und DJ Shadow. Der Soundtrack wird parallel zum Kinostart von "Deadpool 2" am 18. Mai in die Läden kommen.

Ob es einen dritten Teil des bereits jetzt kultigen Anti-Helden geben wird, ist derweil unklar. Zu "Entertainment Weekly" sagte Ryan Reynolds kürzlich, dass er selbst nicht wisse, ob eine Fortsetzung komme.