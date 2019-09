Am 15. November erscheint das neue Album "Courage" von Céline Dion (51, "My Heart Will Go On"). Einen ersten Vorgeschmack - oder besser drei - bietet die Sängerin schon jetzt. Am heutigen Mittwoch sind die Singles "Imperfections", "Lying Down" und der Titelsong "Courage" erschienen. Der Longplayer wird Dions erstes englischsprachiges Album seit sechs Jahren.

Thematisch handelt es sich bei den Songs jedes Mal um ein anderes Thema: "Imperfections" dreht sich um das ewige Thema Selbstkritik, in "Lying Down" - geschrieben von Sia und David Guetta - geht es um toxische Beziehungen und ihr Titelsong "Courage" soll eine Ermunterung sein, an neue Aufgaben mutig heranzugehen.