Ihre "Courage World Tour" bringt Céline Dion (51, "My Heart Will Go On") im Sommer 2020 auch für fünf Termine nach Deutschland. Das haben die Sängerin und der Veranstalter Semmel Concerts am Donnerstag bekanntgegeben. Zu zusätzlichen Terminen für ihre Nordamerika-Tour veröffentlichte Dion auch die Daten für den Europa-Teil ihrer Tournee.

Dion tritt am 17. Juni in München, am 19. Juni in Mannheim, am 21. Juni in Köln, am 22. Juni in Hamburg und am 22. Juli in Berlin auf. Zuvor spielt sie am 02. Juni in Zürich und am 15. Juni auch in Wien. Zusätzliche Konzerte führen sie unter anderem nach Frankreich, Belgien, Monaco, Italien, Schweden, Norwegen, England und in zahlreiche weitere Länder.

Der reguläre Vorverkauf für die deutschen Termine startet am 04. Oktober 2019. Begleitend zur Tour veröffentlicht Dion am 15. November ihr neues Album "Courage".