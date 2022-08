Ab dem 2. August ist Calvin Kleinen bei "Are You The One - Reality Stars in Love" dabei. Diese Kandidaten suchen das "Perfect Match".

Calvin Kleinen (30) ist kaum mehr aus der deutschen Reality-TV-Welt wegzudenken. Mit "Are You The One - Reality Stars in Love" steht der Rapper aktuell wieder für ein Reality-Format vor der Kamera. In der Show, die ab dem 2. August bei RTL+ zu sehen ist, bekommt der Frauenheld eine weitere Chance, die wahre Liebe zu finden. Zusammen mit neun weiteren Männern und zehn Frauen sucht der Single aus Aachen sein "Perfect Match".

Kleinen wurde schnell zum Reality-Star

Auf Instagram hält Kleinen seine inzwischen 146.000 Follower regelmäßig über sein Leben und seine TV-Auftritte auf dem Laufenden. Seine Anfänge machte der 30-Jährige bei "Temptation Island". In der Staffel, die im März 2020 ausgestrahlt wurde, stellten er und seine damalige Freundin Pia Peukmann ihre Beziehung auf die Probe. Die Liebe hielt dem Format nicht stand und die beiden trennten sich noch in der Show. Darauf folgten Auftritte bei "Reality Shore", "Promis unter Palmen", "Temptation Island VIP", "#Couple Challenge" und "Das große Promi-Büßen". Seine Prominenz in Reality-Kreisen hat ihm kürzlich sogar einen Auftritt in der zweiten Staffel von "Temptation Island" beschert.

Kleinen ist in "Are You The One - Reality Stars in Love" nicht der Einzige, der schon an mehreren Formaten teilgenommen hat. Auch Cecilia Asoro (26) hat bereits mehrmals im TV die Liebe gesucht. Sie war bei "Prominent getrennt", "Beauty & The Nerd", "Der Bachelor" und "Take Me Out" zu sehen. 2016 nahm sie zudem bei "Germany's next Topmodel" teil. Auch Max Schnabel (24) wollte sein Single-Leben schon mit mehreren Shows beenden: Er war schon Teil von "Take Me Out", "Date or Drop", "Ex on the Beach" sowie "Temptation Island".

Gina Kapala (24), Luisa Krappmann (20), Pharrell Harrell (31), Fabio De Pasquale (27), Felix Kaufels (25) und Karina Bauer (27) suchten ebenfalls schon in den verschiedensten Dating-Formaten nach der großen Liebe.

Bekannte Gesichter aus "Love Island"

Amadu Effendi Coulibaly (25), Maurice Dziwak (23), Martin Fuhsy (30), Anna Iffländer (26), Ricarda Raatz (29) und Luca Wetzel (25) versuchten bei "Love Island" ihr Glück. Ob sie bei "Are You The One - Reality Stars in Love" fündig werden?

An ganz anderen Shows hat dagegen Michael Schüler (24) teilgenommen. Er war bei "Couple Challenge Winteredition" und "Mein Date, mein bester Freund und Ich" dabei. Celina Pop (23) wirkte bei "Ex on the Beach" mit, Franziska Temme (27) kämpfte vergebens um den "Bachelor".

Isabelle Brauneis (29) hat es in diesem Jahr schon einmal bei "Are You The One?" probiert und sich für die Promi-Version qualifiziert. Zoe Saip (22) hat im Gegensatz zu ihr keinerlei Erfahrung mit der Suche nach der großen Liebe im TV. Dafür war sie schon für Shows wie "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" vor der Kamera. Bekannt wurde sie mit "Germany's next Topmodel".