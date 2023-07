Nicht nur Rapper Sido investiert in das Geschäft mit medizinischem Cannabis. Auch andere deutsche Promis wie Klaas Heufer-Umlauf oder Stephanie Giesinger wollen von der geplanten Legalisierung in Deutschland profitieren. In den USA sind es Rapper wie Snoop Dogg oder Jay-Z, die auf das Geschäft mit Cannabis setzen.

In Deutschland ist ein Zwei-Säulen Modell geplant: CARe steht für "Club Anbau & Regional-Modell". Die erste Säule sieht unter anderem vor, dass Volljährigen der Besitz von maximal 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt sein soll sowie der heimische Anbau von bis zu drei Cannabispflanzen. Auch nichtkommerzielle Anbauvereinigungen werden gestattet mit bis zu 500 Mitgliedern. Die zweite Säule sieht Cannabis-Fachgeschäfte vor. Die lizenzierte Abgabe in Geschäften soll zuerst in Modellregionen erprobt werden.

Mehr über dieses Modell und über die Pläne von Sido lesen Sie hier im Interview mit dem Rap-Star und wohl bekanntesten Kiffer Deutschlands. Mit dem stern hat Paul Würdig, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, über sein Start-up, seinen Absturz und seine Vorbildrolle gesprochen.