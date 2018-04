Am 8. Mai starten die 71. Filmfestspiele von Cannes. Am heutigen Donnerstag hat die Festivalleitung die Liste mit den 18 Anwärtern auf die Goldene Palme vorgestellt. Ein deutscher Film ist nicht vertreten. Dafür wird Regisseur Wim Wenders (72) außerhalb des Wettbewerbs seinen Dokumentarfilm "Pope Francis. A man of his word" zeigen. Eröffnet wird das Festival mit dem Psychothriller "Everbody Knows" (Todos Lo Saben) des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi (45). Der Film des Oscarpreisträgers mit Javier Bardem und Penélope Cruz in den Hauptrollen nimmt auch am Hauptwettbewerb teil.

Dort stellt sich ihm ein berühmter Widersacher im Kampf um die Goldene Palme in den Weg: Der US-amerikanische Kultregisseur Spike Lee (61) geht mit seinem Drama "BlacKkKlansman" ins Rennen. Außerdem vertreten: Die französisch-schweizerische Regie-Legende Jean-Luc Godard. Der 87-Jährige nimmt mit "Le Livre d'image" teil. Einen Film von Netflix sucht man dieses Jahr übrigens vergebens. Der Streaming-Anbieter bleibt Cannes dieses Jahr fern, nachdem die Festivalleitung Netflix zuvor vom Wettbewerb ausgeschlossen hatte, da die Filme nicht in den französischen Kinos zu sehen seien.

Eine vollständige Liste aller 18 Anwärter gibt es auf der Homepage des Festivals, das bis zum 19. Mai läuft. Vorsitzende der Jury ist Hollywood-Star Cate Blanchett (48).