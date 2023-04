Rund einen Monat vor dem geplanten Auftakt ist Capital Bras Deutschlandtour abgesagt worden. Das erklärte der Musiker selbst auf Instagram.

Ursprünglich wollte der Erfolgs-Rapper Capital Bra (28) am 2. Mai in Köln seine große Deutschlandtournee beginnen. Doch auf Instagram hat der 28-Jährige vor wenigen Tagen erstmals in einer Story mitgeteilt, dass seine Tour durch 15 deutsche Städte "vom Veranstalter abgesagt" worden sei. "Ich hätte sie wahnsinnig gern gespielt!", fügte der Rap-Star hinzu. Die Absage tue ihm "unendlich leid".

Capital Bra: "Mehr kann und will ich heute dazu nicht sagen"

Bei Ticketanbietern wie Eventim oder Ticketmaster werden die Konzerte ebenfalls als abgesagt angezeigt. Wer bereits eine Karte erworben hat, soll sein Geld zurückerhalten. Zu den Gründen für die Tour-Absage hat sich der Rapper bislang noch nicht geäußert. "Mehr kann und will ich heute dazu nicht sagen", erklärte er lediglich in seiner ersten Instagram-Story zur Absage der Tour.

Auch seitdem postet Capital Bra weiter in dem sozialen Netzwerk. "Ich werde alles dafür tun, dass wir so schnell wie möglich wieder auf Tour gehen Bratans, versprochen!", schrieb der Rapper etwa am heutigen Donnerstagvormittag, um hinzuzufügen: "Tut mir leid Bratans und Bratinas, euer Bruder Capi".