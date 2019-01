Am 7. März erscheint der erste große Superhelden-Kracher des Jahres in Deutschland: "Captain Marvel". Oscar-Gewinnerin Brie Larson (29, "Raum") schlüpft in die Rolle der Titelheldin und hat unter anderem Verstärkung von Samuel L. Jackson, Jude Law und Ben Mendelsohn. Zwar spielt der Streifen in den 1990er Jahren - vor den Geschehnissen aus "Avengers: Infinity War" - dennoch wird er mit Spannung erwartet, nicht nur wegen etwaiger Post-Credit-Szenen. Ein neuer "Special Look"-Trailer hat nun weitere Szenen enthüllt und macht Lust auf mehr.

"Sie ist erst der Anfang"

Es scheint, als reisen Fans mit "Captain Marvel" an den Ursprung der Avengers-Idee zurück. Der knapp eineinhalb minütige Clip, der auf YouTube hochgeladen wurde, zeigt, wie ein noch jüngerer Nick Fury (Samuel L. Jackson) zum ersten Mal auf außerirdische Kräfte und Wesen trifft. Er lässt sich von Carol Danvers alias Captain Marvel ihre Macht demonstrieren. Fury scheint zwar skeptisch, aber auch fasziniert zu sein. "Ich habe noch nie so etwas wie sie gesehen", meint Fury. Schließlich hört man seinen Agenten-Kollegen Phil Coulson (Clark Gregg) sagen: "Glaubst du, du kannst andere finden?" Furys Antwort: "Sie ist erst der Anfang."

Doch damit nicht genug. Es geht auch um intergalaktische Kriegsführung im Kampf gegen die Skrull, die sich auf der Erde unters Volk mischen. Die neuen Szenen gewähren Einblicke in die Verwandlung der Skrull. Ebenso wird Ben Mendelsohn als Skrull-Anführer Talos gezeigt. Außerdem erhält Brie Larson eine Kampfstunde bei Jude Law. Er ist ihr Mentor. "Du musst die Vergangenheit loslassen", mahnt er. "Ich erinnere mich nicht an meine Vergangenheit", entgegnet sie schlicht. Es folgt sein warnendes: "Kontrolliere es!", während sich ihre Hand schon verwandelt.

Was ebenfalls nicht fehlt - wie in jedem Marvel-Film - ist eine Portion Humor. So macht sich Fury über den Grunge-Look von Carol Danvers lustig, während sie ihn veräppelt, dass er als Geheimagent das Logo seiner Organisation auf den Klamotten trägt. Doch das lässt er nicht auf sich sitzen, immerhin besitze sie einen Superhelden-Anzug.

Den Fans scheint das neue Material auf jeden Fall zu gefallen. In den YouTube-Kommentaren ist viel Lob zu finden. Die Szenen-Zusammenstellung imponiert, Brie Larson überzeugt und die Vorfreude steigt.