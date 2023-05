Model und Schauspielerin Cara Delevingne in New York City.

Cara Delevingne besuchte die Parsons Benefizveranstaltung in New York City in einem ganz besonders tief ausgeschnittenen blauen Anzug.

Model und Schauspielerin Cara Delevingne (30) strahlte am Mittwoch auf dem roten Teppich der 74. jährlichen Parsons Benefizveranstaltung in New York City. Die Britin präsentierte sich dabei in einem blauen Hosenanzug, ohne Bluse und BH, was ihr XXL-Dekolleté zum Hingucker machte.

Elegant und ausgefallen

Das elegante und doch ausgefallene Outfit war mit integrierten Handschuhen und einem großen blau-silbernen Knopf ausgestattet, der die Jacke schloss und Delevingnes Taille betonte. Mit spitzen, glitzernden Kristall-Slippern verlieh sie ihrem Outfit zusätzlichen Glanz.

Den dunkelblonden Bob mit Pony hatte Delevingne glatt gestylt. Beim Make-up betonte sie ihre Augen mit blauem Lidschatten und akzentuierten Brauen. Der nudefarbene Lippenstift rundete den Look ab.

Parsons Benefizveranstaltung

Die Parsons Benefizveranstaltung ist eine jährliche Feier der inspirierenden und transformativen Rolle, die Mode, Design und Kunst in der Welt von heute spielen.

Diesmal ehrte Parsons das britische Model Naomi Campbell (53), den französischen Modedesigner Olivier Rousteing (37) und den CEO der Neiman-Marcus-Gruppe Geoffroy van Raemdonck.