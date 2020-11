Rapperin Cardi B wird von "Billboard" als "Woman of the Year" ausgezeichnet.

Cardi B ist von "Billboard" zur "Woman of the Year" ernannt worden. Zu Recht? Die US-Rapperin macht allen Kritikern eine Ansage.

US-Rapperin Cardi B (28, "I Like It") darf sich "Woman of the Year" nennen. Am 10. Dezember 2020 wird ihr während des virtuellen "Billboard's Women in Music"-Events dieser Titel offiziell verliehen. Die Musikerin freut sich bei Instagram und stellt in einem Video klar: Sie habe diesen Titel sehr wohl verdient.

Cardi B: "Ich repräsentiere Amerika"

Vorangegangen war Cardi Bs Statement eine Welle der Kritik. In den Sozialen Medien scheint man sich vor allem daran zu stören, dass die 28-Jährige 2020 mit der Single "WAP" lediglich einen Song herausgebracht hat. Ein Twitter-User führt an: Lady Gaga (34) habe unterdessen 130 Millionen US-Dollar für die Bekämpfung der Pandemie gespendet und ihr Album "Chromatica" veröffentlicht, ebenso wie die Künstlerinnen Taylor Swift (30), Ariana Grande (27), Dua Lipa (25) oder Miley Cyrus (27) neue Alben herausgebracht hätten. "Und 'Billboard' gibt den Titel Cardi B, die während einer Pandemie ohne Maske Party macht."

Kritik, die sich die US-Rapperin nicht unkommentiert gefallen lässt. "Ihr Heulsusen", meint sie in ihrem Instagram-Video. Dass sie 2020 nur einen Song veröffentlicht hat, stimme. Aber: "Ich habe DIESEN Song herausgebracht. Diesen einen, der sich am meisten verkauft hat, der am meisten gestreamt wurde. [...] Der eine, der deine Oma auf TikTok zum Tanzen gebracht hat." Weiter hebt sie hervor, dass sie sich in diesem Jahr vor allem für politische Zwecke eingesetzt habe. Ihr Statement: "Ich repräsentiere Amerika. Ich wollte Veränderung und das ist genau das, was ich verdammt nochmal erreicht habe."