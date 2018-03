Sie ist ein aufstrebender Star in der Hip-Hop-Szene. Und nun hat Rapperin Cardi B (25, "Bodak Yellow") ihren 20 Millionen Instagram-Fans eine ganz besondere Oster-Überraschung gemacht: Auf ihrem Profil veröffentlichte sie völlig unerwartet das Cover ihres Debüt-Albums "Invasion of Privacy": Darauf sitzt sie in einem futuristischen Schwarz-Weiß-Kostüm und mit gelber Kurzhaarfrisur in einem Sessel und streckt provokant die Zunge raus. Doch damit nicht genug...

Außerdem verriet die 25-Jährige, dass die Platte am 6. April veröffentlicht wird. Für ihre Fans echte Hammer-News, fleißig kommentierten sie Dinge wie: "Oh mein Gott, schon nächste Woche?!" und "Ich kann es kaum erwarten!". In nur knapp neun Stunden wurde der Post schon über eine Million Mal geliked. 2018 könnte ein spannendes Jahr für Cardi B werden: Neben dem Release ihres Albums begleitet sie ab September außerdem Bruno Mars (32, "Finesse") beim Finale seiner "24k Magic"-Welttour durch Nordamerika.