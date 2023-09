Dass Caren Miosga Abschied von den "Tagesthemen" nimmt, steht seit einiger Zeit fest. Nun naht ihr letzter Auftritt in der Sendung.

Schon kommende Woche steht ihr Abschied an: Caren Miosga (54) moderiert am 5. Oktober zum letzten Mal die "Tagesthemen". Das gab der NDR nun bekannt. Miosga erklärte in der Mitteilung: "So viele Jahre an der Seite so großartiger Kolleginnen und Kollegen arbeiten zu dürfen, mit dem Ziel, jeden Tag aufs Neue eine komplexe Welt besser zu verstehen und die bestmögliche Sendung zu bauen - dafür bin ich unendlich dankbar."

Bereits seit Juni steht fest, dass Caren Miosga nach sechzehn Jahren die Moderation der "Tagesthemen" aufgeben wird, um von Anne Will (57) den politischen Talk am Sonntagabend zu übernehmen. Die Lücke, die Miosga bei den "Tagesthemen" hinterlässt, wird von der derzeitigen "Sportschau"-Moderatorin Jessy Wellmer (43) gefüllt.

Niemand war länger bei den "Tagesthemen" als Caren Miosga

Miosga ist bereits seit 1999 beim NDR tätig und präsentierte dort schon das Medienmagazin "Zapp" oder die Sendung "Titel Thesen Temperamente" im Ersten. Seit 2007 - sie war auch hier Nachfolgerin von Anne Will - moderierte sie die "Tagesthemen" und damit laut dem Sender länger als alle anderen Moderatorinnen und Moderatoren vor ihr. Sie erhielt unter anderem 2017 die Goldene Kamera und 2021 den Grimme Preis "für ihren unverwechselbaren Moderationsstil und ihrer Beharrlichkeit in Interviews".

"Caren Miosga hat bei den Tagesthemen immer wieder beeindruckt durch ihre präzisen Einordnungen und ihre ebenso hartnäckigen wie zugewandten Interviews", sagt NDR-Intendant Joachim Knuth (64) zum "Tagesthemen"-Abschied der 54-Jährigen. Er fügt hinzu: "Sie lässt sich nicht abspeisen." Genau darauf freue er sich auch ab Januar beim politischen Talk am Sonntagabend, in dem Caren Miosga ihre langjährige Erfahrung mit politischen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen "bestens unter Beweis stellen kann".