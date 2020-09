Im Biopic über Leonard Bernstein übernimmt Bradley Cooper die Hauptrolle und führt Regie. Diese besondere Rolle wird Carey Mulligan spielen.

Die britische Schauspielerin Carey Mulligan (35, "Drive") hat eine große Rolle an Land gezogen: Sie wird neben Bradley Cooper (45) im Netflix-Biopic über den amerikanischen Komponisten Leonard Bernstein (1918-1990, "West Side Story") zu sehen sein. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline".

Im Vordergrund des biographischen Dramas mit dem Titel "Maestro" soll die ungewöhnliche Beziehung Bernsteins und seiner Frau, der chilenischen Schauspielerin Felicia Montealegre (1922-1978), stehen. Mulligan wird ebendiese verkörpern. Die Dreharbeiten zum Netflix-Film sollen laut "Deadline" im Früjahr 2021 starten.

Das Biopic gilt nach seinem Regidebüt in "A Star is Born" als Bradley Coopers Leidenschafts-Projekt. Bereits vor zwei Jahren sicherte sich der Schauspieler die Rechte an Bernsteins Geschichte und arbeitet seitdem eng mit den Kindern des Komponisten an der Umsetzung, wie das US-Magazin "Variety" im Januar 2020 berichtete. Wie schon bei "A Star Is Born" wird Cooper sowohl die Hauptrolle als auch die Regie übernehmen. Zudem agiert er als Produzent. Das Drehbuch schrieb er gemeinsam mit Josh Singer, dem Autor des oscarprämierten Dramas "Spotlight".