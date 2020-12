Carl Philip und Sofia von Schweden haben ein neues Familienfoto veröffentlicht. Darauf ist der wachsende Babybauch der Prinzessin zu sehen.

Schweden feiert an diesem Sonntag (13. Dezember) das Luciafest. Das stimmungsvolle Lichterfest ist nach der Heiligen Lucia benannt und erhellte ursprünglich den kürzesten Tag des Jahres. An diesem feierlichen Tag wollen auch Carl Philip von Schweden (41) und Ehefrau Prinzessin Sofia (36) den Schweden ein schönes Fest wünschen. Das Paar hat dazu ein neues Familienfoto veröffentlicht, auf dem es mit seinen Söhnen Prinz Alexander (4) und Prinz Gabriel (3) in weihnachtlichem Ambiente posiert. In einem YouTube-Video lässt die Familie zudem gemeinsam die drei Kerzen ihres Adventskranzes in ihrem Zuhause im Stockholmer Stadtteil Djurgården erleuchten.

"Einen frohen dritten Advent und ein frohes Luciafest!", wünschen die schwedischen Royals in ihrem Instagram-Post. Zudem bedanken sie sich für die "herzlichen Glückwünsche zu unserem Familienzuwachs". Auf dem Bild ist der deutlich gewölbte Bauch von Prinzessin Sofia zu sehen. Vor wenigen Tagen gab das Paar bekannt, dass es sein drittes Kind erwarte. Laut der Mitteilung des Königshauses gehe es Prinzessin Sofia gut und die Geburt werde für März oder April 2021 erwartet. Sofia und Philip sind seit 2015 verheiratet. 2016 kam ihr erster Sohn Alexander zur Welt, 2017 folgte sein Brüderchen Gabriel.