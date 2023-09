Auch in Schweden steht ein imposantes Jubiläum an: Zum 50. Ehrentag der Thronbesteigung von Carl XVI. Gustaf wird das Erste live übertragen.

Wenn Mitte September das 50. Thronjubiläum des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf (77) ansteht, werden auch deutsche Royal-Anhänger den prunkvollen Festlichkeiten beiwohnen können. Im Ersten sowie über die ARD Mediathek wird am 16. September der feierliche Umzug durch Stockholm des Monarchen und seiner Ehefrau, Königin Silvia von Schweden (79), live (14:15 bis 15:35 Uhr) gezeigt. Kommentiert wird das rege Treiben laut Senderangabe von Adels-Expertin Leontine von Schmettow (60) und Moderatorin Susanne Stichler (54). ARD-Korrespondent Christian Blenker werde derweil "vor Ort Stimmungen und Stimmen" einfangen, heißt es weiter.

Von der Kutsche in eine Schaluppe

Ähnlich wie zuletzt bei der Krönung von König Charles III. (74) in Großbritannien wird auch in Schweden einiges geboten sein: Insgesamt rund 3.000 Soldaten werden auf der Strecke, die das Königspaar per Kutsche zurücklegt, im Einsatz sein. Auch per golden verziertem Schiff, der Schaluppe "Vasaorden", werden sich die beiden an dem Tag fortbewegen. Geplant ist, dass sie von Marinesoldaten zum Stockholmer Schloss gerudert werden. Am Abend steht dann noch ein Open-Air-Konzert am Fuße des Palasts zu Ehren des Jubilars an.

Das große Jubiläumswochenende in Schweden beginnt bereits am 15. September. Der Jubiläumstag selbst am Freitag wird mit einem Dankgottesdienst eröffnet und endet mit einem großen Jubiläumsdinner im Palast. Zahlreiche königliche Gäste aus den anderen Königshäusern werden zu den Feierlichkeiten erwartet.

Seit 1973 sitzt Carl XVI. Gustaf auf dem Thron

König Carl XVI. Gustaf bestieg 1973 nach dem Tod seines Großvaters Gustav VI. Adolf (1882-1973) den Thron. Der Vater von Carl XVI. Gustaf, Gustav Adolf Erbprinz von Schweden (1906-1947), starb 1947 bei einem Flugzeugabsturz in Dänemark, als der jetzige König neun Monate alt war.