Schwedens König Carl XVI. Gustaf wird in der kommenden Woche "im Bereich des Herzens" operiert. Das gab das Königshaus nun bekannt.

Schwedens König Carl XVI. Gustaf (76) muss sich nächste Woche einer Herzoperation unterziehen. Das teilte der Palast schwedischen Medienberichten zufolge am Dienstag mit. Der 76-Jährige werde deshalb die für den restlichen Februar geplanten Termine verschieben, heißt es weiter.

Der vorab geplante Eingriff im "Bereich des Herzens" findet am kommenden Montag durch eine sogenannte "Schlüssellochoperation" auf Anraten der persönlichen Ärztin des Königs statt, berichtet "Expressen". Nach dem Eingriff müsse sich Carl XVI. Gustaf Ruhe gönnen. Die Verpflichtungen des Königs zwischen dem 20. Februar und dem 3. März werden daher auf später im Frühjahr verschoben, so das Königshaus demnach weiter. In dem Statement wurde hinzugefügt: "Der König fühlt sich gut und sein offizielles Programm bis zum Tag der Operation wird wie geplant durchgeführt."

Jubiläum steht an

Der Monarch feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum als König. Er bestieg den Thron 1973 nach dem Tod seines Großvaters, Gustaf VI. Adolf (1882-1973). Der Vater von Carl XVI. Gustaf, Gustav Adolf Erbprinz von Schweden (1906-1947), starb 1947 bei einem Flugzeugabsturz in Dänemark, als der jetzige König neun Monate alt war.