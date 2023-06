Schauspielerin Carrie Fisher ist 2016 verstorben - jetzt kommt ihr letzter Film in die Kinos.

Carrie Fisher Ihr letzter Film erscheint am 23. Juni

Fans von "Star Wars"-Star Carrie Fisher können sich freuen: Mehr als sieben Jahre nach ihrem Tod erscheint endlich ihr letzter Film.

Schauspielerin Carrie Fisher (1956-2016) kommt siebeneinhalb Jahre nach ihrem Tod noch einmal in die Kinos. Ihr letzter Film "Wonderwell" soll ab 23. Juni laufen. Das berichtet das US-amerikanische Portal "Deadline".

Der Film wurde kurz vor ihrem Tod beendet

Der Fantasy-Streifen des Produzenten Francis Ford Coppola (84) war nur sechs Wochen vor dem Tod der Schauspielerin abgeschlossen worden. Am 27. Dezember 2016 starb der "Star Wars"-Star an den Folgen eines Herzinfarkts im Alter von 60 Jahren. Während der Dreharbeiten in Italien soll sie voller Energie gewesen sein. Ihr Tod sei deshalb ein "großer Schock" für das gesamte Team gewesen sein, sagte Regisseur Vlad Marsavin.

Warum der Film erst nach siebeneinhalb Jahren veröffentlicht wird, erklärt der Regisseur folgendermaßen: "Die visuellen Effekte bei einem Film dieser Größenordnung brauchen Zeit, aber wir wurden mit Covid-Lockdowns und natürlich dem Tod unserer wunderbaren Carrie Fisher herausgefordert." Jetzt sei endlich "der perfekte Zeitpunkt, um ihre magischen Momente als Hazel auf der Leinwand zu teilen". Der Regisseur teilte zudem mit, dass der Film eine Widmung an Fisher enthalten wird.

Auch Rita Ora spielt mit

Wie das Portal weiter berichtet, soll die Firma Vertical die Rechte für den Vertrieb des letzten Films der verstorbenen Schauspielerin in Nordamerika, Großbritannien und Irland erworben haben. Der Filmstart sei für den 23. Juni in ausgewählten Kinos geplant. Auch digital werde er veröffentlicht. Neben Carrie Fisher sind Sängerin und Schauspielerin Rita Ora (32), Nell Tiger Free (23), Sebastian Croft (21) und Newcomerin Kiera Milward zu sehen.