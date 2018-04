Harter Tobak für Carsten Maschmeyer (58, "Die Millionärsformel"). Schon in den letzten Wochen kämpfte seine Sat.1-Gründershow "Start up!" mit niedrigen Einschaltquoten, doch die gestrige Sendung traf es mit besonderer Härte. Gerade einmal 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen konnte am Mittwoch erzielt werden. Das hat Konsequenzen: "Start up!" fliegt aus dem TV-Programm. Die noch ausstehenden drei Folgen sollen, nach Angaben einer Sat.1-Sprecherin, immer mittwochs auf Sat1.de und in der Sat.1-App zu sehen sein.

Show-Oberhaupt Maschmeyer scheint den Entschluss des Senders gefasst aufzunehmen. Auf Twitter schreibt er: "Alle, auch ich, haben sich mehr erhofft. So ist Gründen: Glaube ans Produkt, gib alles, um es stark umzusetzen." Doch alles Engagement war scheinbar nicht genug. Weder das umfassende Marketingkonzept inklusive der bundesweiten Plakatkampagne noch die vergütete Shitstorm-Aktion auf Twitter in der vergangenen Woche konnten die Show aus dem Quotentief holen. "Das Thema ist wohl zu spezifisch, so dass es v.a. für jüngere gründeraffine Menschen relevant ist", analysiert Maschmeyer sein Scheitern weiter auf Twitter.