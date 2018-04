Man kann den Spieß auch einfach mal umdrehen. Das dachte sich wohl auch Milliardär Carsten Maschmeyer (58, "Die Millionärsformel"), der via Twitter nun eine etwas ungewöhnliche Belohnung ausgerufen hat. Wer heute Abend ab 20:15 Uhr zu seiner Sat.1-Show "Start Up!" auf dem Kurznachrichtendienst den bissigsten Kommentar absetzt, bekommt von ihm 10.000 Euro Preisgeld. Das Ganze läuft unter dem Hashtag #RoastCM, was soviel bedeutet wie "Grill den Maschmeyer."

Er freue sich schon jetzt auf die "kreativ-bissigen Beiträge" über ihn und die Sendung. In einem weiteren Tweet schob der Ehemann von Schauspielerin Veronica Ferres (52) allerdings noch hinterher, dass er schon differenziere: "Bissiger Spott" habe für ihn nichts mit "hirnlosem Hass" zu tun. "Keine Manieren, keine Chance aufs Geld", schrieb Maschmeyer konsequent.

Mit diesem Aufruf zum Twitter-Bashing reagiert Maschmeyer ziemlich souverän auf die Kritik der letzten Wochen über ihn und seine neue Sat.1-Show. Vor allem in den Sozialen Netzwerken ergoss sich einiges an Spott über seine Performance, vor allem aber auch über das Format an sich. Am heutigen 4. April zeigt der Sender die dritte Folge der Gründer-Show, an deren Ende Maschmeyer eine Million Euro als Invest in eine der Ideen stecken wird.