Mit "The One and Only Sparkella" feierte Channing Tatum sein Autorendebüt. Nun wird sein Kinderbuch verfilmt. Das ist bereits bekannt.

Channing Tatums (42) 2021 erschienenes Kinderbuch "The One and Only Sparkella" wird verfilmt. Das hat der US-Schauspieler auf Instagram bekannt gegeben. Zu einem Foto, welches ihn in einem rosa Tutu und mit seinem Buch in der Hand zeigt, schrieb er stolz: "'Sparkella' wird mit einem Live-Action-Film zum Leben erweckt!"

Für die Adaption verantwortlich sei Pamela Ribon (47), die einige seiner liebsten Animationsfilme geschrieben habe. Laut Verlinkung handelt es sich um eine MGM-Produktion. Weitere Details zum Filmprojekt nannte Tatum nicht.

Seinen Post endete er mit einer Vorankündigung seines zweiten Buchs. "Sparkella Makes a Plan" erscheint am 31. Mai.

"The One and Only Sparkella" inspiriert von Channing Tatums Tochter

"The One and Only Sparkella" erzählt die Geschichte eines Mädchens namens Ella. Dieses hat seinen eigenen, glitzernden Stil, ändert diesen aber aufgrund der Kommentare ihrer Mitschüler. Von ihrem Vater erhält sie daraufhin eine liebevolle Lektion in Selbstakzeptanz.

Als Inspiration für seine Bücher diente Channing Tatum seine achtjährige Tochter Everly. Im Herbst erzählte er "People.com": "Alles, was ich in diesen Büchern schreibe, ist so ziemlich eine direkte Inspiration von etwas, das mit Evie und mir passiert ist. Sie hilft mir nicht, die Bücher zu schreiben, aber meine Erfahrungen, die ich mit einer Achtjährigen gemacht habe, sind im Grunde die Inspiration für diese Dinge, diese kleinen Geschichten." So habe sich Everly eines Morgens gegen ihr Lieblingsoutfit entschieden. "Ich möchte nicht verspottet werden", erklärte sie ihrem Vater. Dieser verfasste daraufhin "The One And Only Sparkella".

Everly ist Channing Tatums einziges Kind. Sie stammt aus seiner Beziehung mit Schauspielerin und Tänzerin Jenna Dewan (41). Nach fast neun Jahren Ehe trennte sich das Paar 2018.