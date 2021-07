Am Samstagabend wurden zum 74. Mal die Auszeichnungen der Filmfestspiele in Cannes verliehen. Als wichtigster Preis gilt die "Palme d'Or", die Goldene Palme. Sie wird für den besten Langfilm im offiziellen Wettbewerb vergeben und ging dieses Mal an den Film "Titane" der französischen Regisseurin Julia Ducournau (37). Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte der Filmfestspiele, dass ein Film einer Regisseurin die höchste Auszeichnung erhält.

Die Preisverleihungs-Gala startete dieses Jahr mit einer größeren Panne: Zwischen der Moderatorin und dem Jury-Präsidenten Spike Lee kam es offenbar zu einem Missverständnis. Der US-Regisseur verkündete daraufhin die Auszeichnung für "Titane", die erst später hätte bekanntgegeben werden sollen. Die übrigen Jury-Mitglieder, die neben Lee auf der Bühne saßen, zuckten sichtlich zusammen. Die eigentliche Bekanntgabe des Gewinnerfilms übernahm später die US-Schauspielerin Sharon Stone (63). Lee entschuldigte sich für seinen Fauxpas.

Die Hauptpreise in Cannes

Der große Preis der Jury ging dieses Jahr an gleich zwei Filme: "A Hero" von Asghar Farhadi (Iran) und "Hytti No 6 (Compartment No 6)" von Juho Kuosmanen (Finnland). Als beste Schauspielerin wurde Renate Reinsve für "The Worst Person in the World" von Joachim Trier (Norwegen) ausgezeichnet. Bester Schauspieler wurde Caleb Landry Jones für "Nitram" von Justin Kurzel (Australien). Beste Regie führte Leos Carax für "Annette" (Frankreich).

Den Preis für das beste Drehbuch erhielten Ryusuke Hamaguchi und Takamasa Oe für "Drive My Car" von Ryusuke Hamaguchi (Japan). Auch der Preis der Jury ging an zwei Filme: "Ha'berech (Ahed's Knee)" von Nadav Lapid (Israel) und "Memoria" von Apichatpong Weerasethakul (Thailand). Die Camera d'or für den besten Debütfilm ging an "Murina" von Antoneta Alamat Kusijanovic.

Der Film "Titane" hatte bereits im Vorfeld der Preisverleihung in Cannes für Kontroversen gesorgt. Das Fantasy-Drama handelt von einer Serienmörderin, die Sex mit Autos hat und vorgibt, männlich zu sein. Regisseurin Julia Ducournau dankte der Jury für die Auszeichnung: "Danke, dass ihr die Monster reingelassen habt."