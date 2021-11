Die Fürstenfamilie ist wiedervereint: Charlène von Monaco ist nach zehn Monaten in Südafrika am Montag wieder in Europa gelandet.

Fürstin Charlène von Monaco (43) hat wieder europäischen Boden unter ihren Füßen. Wie Bilder beweisen, die unter anderem die "Daily Mail" veröffentlichte, landete ihr Privatjet am Montag auf dem Flughafen der französischen Küstenstadt Nizza. Beim Verlassen des Flugzeuges wurde sie von Fotografen abgelichtet, wie sie von Mitarbeitern und einem Hund auf dem Rollfeld begrüßt wurde. Nach einem kurzen Spaziergang ging es mit einem Hubschrauber dann nach Monaco weiter.

Mittlerweile hat auch der Fürstenpalast die Rückkehr von Charlène auf der offiziellen Facebook-Seite bestätigt. Zu drei Bildern der wiedervereinten Familie heißt es in dem Post, dass Charlène von ihrem Mann Albert, den gemeinsamen Kindern und seiner Schwester, Fürstin Stéphanie von Monaco (56), am frühen Morgen begrüßt worden sei. Es habe sich um ein "Wiedersehen voller Freude und Emotionen" gehandelt.

Charlène war seit rund zehn Monaten in ihrem Heimatland Südafrika, genauer gesagt in der drittgrößten Stadt Durban an der Ostküste. Nach einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion untersagten ihr die Ärzte den langen Rückflug. Charlène ist seit 2011 mit Fürst Albert II. verheiratet und hat gemeinsam mit ihm die Zwillinge Gabriella und Jacques (beide 6).

Fürst Albert II. kündigte Rückkehr bereits an

Bereits vor einigen Tagen verriet Albert II. in einem Interview mit dem "People"-Magazin, dass seine Frau noch vor dem Nationalfeiertag am 19. November zurückkehren werde. Die "Bild"-Zeitung berichtet überdies, dass am vergangenen Montag die Ärzte grünes Licht gegeben hätten. Das Flugzeug soll demnach in Durban am Sonntagabend um 22:40 Uhr Richtung Frankreich abgehoben sein.