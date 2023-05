Am kommenden Samstag wird König Charles III. in der Westminster Abbey gekrönt. Dort probt die Königsfamilie inzwischen für den großen Tag.

Viel Zeit ist nicht mehr: Am kommenden Samstag (6. Mai) wird König Charles III. (74) offiziell gekrönt. Damit während der feierlichen wie prunkvollen Zeremonie alles glatt läuft, finden schon seit Wochen hinter den Kulissen die Vorbereitungen und Proben statt. Inzwischen sind diese an den tatsächlichen Ort des Geschehens gerückt, wie die "Daily Mail" berichtet: In die berühmte Kirche Westminster Abbey im Herzen von London, in der seit über 1.000 Jahren dem neuen britischen Monarchen die Krone aufgesetzt wird.

Für die finalen Proben haben sich laut des Berichts neben König Charles III. die wichtigsten Mitglieder der Königsfamilie vor Ort versammelt. Neben Thronfolger Prinz William (40) waren dies dessen Frau Prinzessin Kate (41) sowie deren drei Kinder George (9), Charlotte (8) und Louis (5). Charles' Schwester Prinzessin Anne (72) und seine Ehefrau Camilla (75) begrüßten, wie Bilder auf der Seite zeigen, den Dekan von Westminster sowie weitere Kirchenvertreter, bevor sie die Kirche ebenfalls betraten. Auch der amtierende Premierminister Rishi Sunak (42) wohnte den Proben in der Westminster Abbey demnach teil.

Auch in der Nacht wird geübt

Von den eigentlichen Proben zur Krönung, das verwundert nicht, drangen keine Bilder an die Öffentlichkeit. Ein großes Schauspiel bot sich spätaktiven Londonern aber schon in der Nacht auf Mittwoch (3. Mai): Um etwa 00:20 Uhr spielten Hunderte Soldaten in gelben und roten Militäruniformen im Dunkeln die Parade auf der Mall durch und marschierten auf der rund zwei Kilometer langen Route vom Buckingham Palast, vorbei am Trafalgar Square und der Downing Street, in Richtung Westminster Abbey. Angeführt wurde die Probeparade von einer Blaskapelle; inmitten der Parade fuhr die Krönungskutsche "Gold State Coach" sowie der "Diamond Jubilee State Coach", begleitet von mehreren Soldaten zu Pferd.

Bereits Mitte April hatte eine erste große Mitternachtsprobe für das große Event stattgefunden. Insgesamt sollen am kommenden Samstag laut der BBC mehr als 6.000 britische Militärpersonen an der Krönung beteiligt sein, hinzu kommen 400 weitere aus Commonwealth-Staaten.

So läuft die Krönung ab

König Charles III. und Königin Camilla sollen am Samstag gegen 10:20 Uhr im "Diamond Jubilee State Coach" vom Buckingham Palast zur Westminster Abbey fahren. Um elf Uhr beginnt dort die Krönungszeremonie. Gegen 13 Uhr führt die Krönungsprozession zurück zum Buckingham Palast - Charles und Camilla sitzen dann im festlichen "Gold State Coach". Gegen 14:15 Uhr wird sich die Royal Family auf dem Balkon des Palasts zeigen.