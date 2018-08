Bald gibt es neue Musik von Superstar Cher (72, "If I Could Turn Back Time")! Wie das Label Warner Bros. Records am Donnerstag bekannt gegeben hat, bringt die Sängerin Ende September ein neues Album namens "Dancing Queen" auf den Markt. Darauf sollen insgesamt zehn Interpretationen von berühmten ABBA-Songs zu finden sein. Inspiriert wurde Cher laut dem Statement von ihrer Rolle im Musik-Film "Mamma Mia! Here We Go Again". In den deutschen Kinos startete der Streifen am 19. Juli.

"Ich mochte ABBA schon immer und habe das Original 'Mamma Mia'-Musical drei Mal am Broadway gesehen", erklärte Cher. Nachdem sie für den zweiten "Mamma Mia"-Film vor der Kamera gestanden habe, sei sie daran erinnert worden, wie großartig und zeitlos die Songs der Kultband seien und habe angefangen, darüber nachzudenken, selbst ein Album mit ihrer Musik aufzunehmen. Doch das Vorhaben gestaltete sich schwieriger als gedacht: "Die Songs waren schwerer zu singen, als ich es mir vorgestellt hatte, aber ich bin sehr zufrieden damit, wie die Musik geworden ist. Ich freue mich, wenn die Leute sie hören können. Es ist der perfekte Zeitpunkt."

Das Album kommt am 28. September

Chers neues Album erscheint am 28. September. Unter anderem ist auf "Dancing Queen" der Song "Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" zu finden, welcher bereits als Single erhältlich ist. Die restliche Tracklist dürfte Fans von ABBA ebenfalls erfreuen: "Dancing Queen", "The Name Of The Game", "SOS", "Waterloo", " Mamma Mia", "Chiquitita", "Fernando", "The Winner Takes It All", "One Of Us".