Oscar ("Mondsüchtig"), Grammy ("Believe"), Emmy ("Cher - The Farewell Tour"), mehrere Golden Globes (u.a. "Silkwood") und unzählige weitere Preise - keine Frage, US-Star Cher (72, "Mamma Mia! Here We Go Again") gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten. Im Rahmen ihrer "Here We Go Again Tour" kommt sie 2019 nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder nach Deutschland.

In diesen fünf Städten macht Cher dann Station: Los geht's am 26. September in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Es folgen am 3. Oktober München (Olympiahalle), am 5. Oktober Köln (Lanxess Arena), am 11. Oktober Mannheim (SAP Arena) und am 13. Oktober gastiert der Superstar in der Hamburger Barclaycard Arena.

Der exklusive Kartenvorverkauf startet am morgigen 12. Dezember um 10 Uhr bei eventim.de. Der allgemeine Vorverkaufsstart ist dann zwei Tage später am 14. Dezember um 10 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.