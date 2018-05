Vier lange Jahre ist Cheryl Coles (34) letztes Album "Only Human" schon her. Doch Fans brauchen sich keine Sorgen machen. Ihr Freund Liam Payne (24) hat nun verraten, dass sie an neuer Musik arbeitet. Bei Radio 1 sagte er zu Moderatorin Clara Amfo, dass Cole vor ihrem musikalischen Comeback steht.

"Sie hat einige wirklich, wirklich coole Tracks. Und ich denke, sie passen gut zu der Situation, wo wir uns gerade im Leben befinden", so Payne, der mit Cole einen einjährigen Sohn hat. Und weiter: "Was sie sagt, ist sehr nett. Sie hat das wirklich gut gemacht." Klingt ganz so, als würde Cole in ihren neuen Songs einiges aus ihrem Privatleben preisgeben.

Der ehemalige One-Direction-Star offenbarte auch, dass er und seine Lebenspartnerin sich gegenseitig ehrliches Feedback zu ihrer Musik geben. "Wir sagen einfach ehrlich, was unsere Meinung ist, und dann kannst du es annehmen oder lassen... wir führen einen sehr diplomatischen Haushalt."