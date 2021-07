Cheyenne Pahde als Marie Schmidt in "Alles was zählt"

Die Schauspielerin Cheyenne Pahde nimmt sich eine einjährige "Alles was zählt"-Auszeit. Ihr Sabbatjahr beginnt Mitte Juli.

Cheyenne Pahde (26), unter anderem seit Jahren bekannt als Marie Schmidt aus "Alles was zählt" bei RTL und TVNow, wird sich in Kürze eine Auszeit nehmen. Ihr Sabbatjahr beginnt bereits Mitte Juli, wie nun bekannt wird. Ihr Charakter Marie soll noch bis zum 20. Oktober zu sehen sein. Die Eiskunstläuferin wird ein "vielversprechendes Job-Angebot" bekommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Worum es dabei genau gehen wird, ist noch nicht bekannt.

Seit rund fünf Jahren dreht die Zwillingsschwester von Valentina Pahde (26) nun schon für "Alles was zählt". "Jetzt ist für mich persönlich die Zeit gekommen, einfach mal etwas Neues zu wagen und die Zeit für mich zu nutzen", erklärt Pahde in der Mitteilung. "Ich wünsche mir auch, meine Großeltern wieder öfters zu sehen, meine Eltern etwas zu unterstützen und das nicht schnell schnell mal am Wochenende, sondern in Ruhe." Durch ihre geplante Pause könnten sich "so viele neue Dinge entwickeln und das finde ich total spannend".

"Ein kleines Päuschen"

Es sei für sie an der Zeit, "ein kleines Päuschen zu machen", erzählt Pahde im Gespräch mit dem Sender: "Ich steig jetzt erstmal für ein Jahr aus." Diese Entscheidung habe sie getroffen, "weil ich einfach gemerkt habe, dass mir so eine Pause einfach mal für meine Familie gut tun würde. Einfach mal noch ein paar andere Sachen erleben, noch ein bisschen andere Luft schnuppern." Konkrete Pläne könne sie aber noch nicht verraten. Sie wolle "die Zeit genießen" und "ein bisschen frei sein", sich privat und beruflich "ausleben".

Komplett untertauchen möchte Pahde jedoch nicht. In einer Instagram-Story bestätigt die Schauspielerin, dass sie ihre Fans auch in ihrem Sabbatjahr auf dem Laufenden halten möchte: "Na klar, ich nehme euch doch immer mit und werde fleißig berichten, was ich gerade so mache."