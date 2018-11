Am Mittwoch, dem 16. Januar, wird es einen großen Konzertabend für den verstorbenen Musiker Chris Cornell (1964-2017) geben. Das Gedenkkonzert mit dem Titel "I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell" wird in Los Angeles über die Bühne gehen und von zahlreichen Stars begleitet, wie "Variety" berichtet.

Mit dabei sind Cornells Bands Soundgarden, Audioslave und Temple of the Dog. Außerdem sind die Foo Fighters, Metallica und Ryan Adams dabei. Durch den Abend führt US-Talker Jimmy Kimmel. Das Konzert wird präsentiert von Cornells Familie, engsten Freunden und Wegbegleitern, darunter Tom Morello, Brad Pitt, Rita Wilson, Courteney Cox, Kaley Cuoco, Tom Hanks und vielen mehr. Der Vorverkauf geht diesen Freitag auf Ticketmaster.com los.

Chris Cornell hatte sich am 18. Mai dieses Jahres im Alter von 52 Jahren das Leben genommen.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111