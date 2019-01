Hochkarätige Stars und Musiker haben mit einem Konzert den verstorbenen Sänger und Gitarristen Chris Cornell (1964-2017) gewürdigt. Circa fünf Stunden dauerte das emotionale Spektakel in Los Angeles. Auf der Bühne standen unter anderem Miley Cyrus (26, "Nothing Breaks Like a Heart"), die Foo Fighters ("Wasting Light") Josh Homme (45) von Queens of the Stone Age ("Villains"), Adam Levine (39) von Maroon 5, Metallica und Soundgarden. Für einen besonderen Gänsehaut-Moment sorgte zudem Cornells Tochter Toni (14).

Tränen bei Performance von Miley Cyrus

Toni Cornell performte zusammen mit Ziggy Marley (50) ein Lied seines Vaters Bob Marley (1945-1981), "Redemption Song". Auch der Auftritt von Miley Cyrus sorgte beim Publikum laut US-Medienberichten für Tränen in den Augen. Sie coverte das Stück "Say Hello 2 Heaven" von Cornells Band Temple of the Dog mit beeindruckender Intensität.

Durch den Abend führte US-Moderator Jimmy Kimmel (51). Reden auf Cornell hielten etwa Hollywood-Star Brad Pitt (55, "The Big Short") und Schauspieler Jack Black (49, "Jumanji: Willkommen im Dschungel"). Das Konzert war innerhalb von zehn Minuten ausverkauft gewesen. Die Einnahmen gehen komplett an die Chris and Vicky Cornell Foundation sowie die Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation.

Chris Cornell war Sänger und Gitarrist der Bands Audioslave ("Revelations"), Soundgarden ("Superunknown") und Temple of the Dog ("Hunger Strike"). Er starb im Mai 2ß17 mit 52 Jahren durch Suizid.