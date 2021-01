Faustdicke Überraschung im Marvel-Universum: Offenbar steht Chris Evans kurz vor einer Rückkehr als Captain America.

Eigentlich hatte Chris Evans (39, "Knives Out") das Superhelden-Dasein nach "Avengers: Endgame" hinter sich gelassen. Doch laut einem Bericht der Branchen-Seite "Deadline" könnte er schon bald wieder in die Rolle des Captain America schlüpfen.

Demnach dürfte Captain America in mindestens einer Geschichte des Marvel-Universums wieder zu sehen sein. Die "Tür für einen zweiten Film" sei ebenso offen, heißt es weiter. Der Deal sei allerdings noch lange nicht in trockenen Tüchern. Auch scheint es wohl unwahrscheinlich zu sein, dass es zwei eigenständige Captain-America -Filme werden. Viel wahrscheinlich sei es, dass der Superheld in einer wichtigen Nebenrolle in anderen Filmen oder gar Serien auftauchen könnte - ähnlich des Auftritts von Robert Downey Jr. (55) in "Spider-Man: Homecoming".

Wir erinnern uns: Steve Rogers alias Captain America reichte am Ende von "Endgame" seinen Schild an Falcon, gespielt von Anthony Mackies (42), weiter. Damit bekam seine persönliche Geschichte einen runden Abschluss. Allerdings hat Falcon mit "Falcon & The Winter Soldier" eine eigene Serie beim Streaminganbieter Disney+ in der Pipeline. Fans vermuten daher, Captain America könnte dort seinen ersten Auftritt haben.