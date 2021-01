Chris Mason gehört ab Staffel fünf zum Cast der Mystery-Serie "Riverdale". Der Brite übernimmt die Rolle eines Wall-Street-Börsenmaklers.

Der britische Schauspieler Chris Mason (29, "Broadchurch") spielt ab der fünften "Riverdale"-Staffel den Wall-Street-Makler Chad Gekko. Das berichtete zunächst der US-Branchendienst "Deadline". Mason hat sein neues Engagement mittlerweile auf Instagram und Twitter bestätigt. "Mein Charakter ist so ein Lieber", witzelte er in seinem Instagram-Post und twitterte: "Chad ist ein wirklich lieber Typ... ehrlich." Damit weist der Schauspieler darauf hin, dass seine Rolle die "Riverdale"-Welt ordentlich aufmischen wird.

Mason, der vor allem durch seine Rollen in den Serien "Broadchurch", "Dirty John" und "Pretty Little Liars: The Perfectionists" bekannt ist, spielt den eifersüchtigen Ehemann von Veronica Lodge (Camila Mendes), der sich insbesondere durch Veronicas Freundschaft mit Archie (KJ Apa) bedroht fühlt. Mason wird erstmals in der vierten Episode der fünften Staffel zu sehen sein. In der Folge wird es einen Zeitsprung von sieben Jahren geben. Die fünfte Staffel von "Riverdale" startet am 21. Januar hierzulande auf Netflix.