Model und Buchautorin Chrissy Teigen (33, "Cravings: Recipes for All of the Food You Want to Eat") hat eine neue Rolle ergattert: In der Reality-Serie "Chrissy's Court" soll sie eine Zivilrichterin spielen. An ihrer Seite ist ihre Mutter Vilailuck Teigen, die als Gerichtsdienerin für Ordnung sorgen soll. Die Serie ist der CBS-Serie "Judge Judy" nachempfunden und soll im April kommenden Jahres auf dem US-Streamingdienst Quibi starten, geplant sind zehn Folgen à zehn Minuten.

Nach der Babypause wegen der Geburt von Sohn Miles (1) will Teigen offenbar ihre TV-Karriere ankurbeln: Im Februar wurde bekannt, dass sie ebenfalls als Jurorin in der NBC-Comedy Show "Bring The Funny" auftreten wolle, die im Juli startet.

Teigen spielte bereits in der Comedy-Serie "The Mindy Project" mit und lieh der Figur Crystal in "Hotel Transsilvanien 3" ihre Stimme. In "Chrissy's Court" spielt sie nun erstmals gemeinsam mit ihrer Mutter Vilailuck. Teigen hatte die Aufmerksamkeit mit Fotos in sozialen Netzwerken immer wieder auf ihre Mutter gelenkt. Dort wurde die Thailänderin als kochende "Pepper Thai" bekannt.