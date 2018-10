Es bleibt dabei: Christian Bale (44) ist der Meister der Körper-Transformation. Vom Hungerhaken in "Der Maschinist" zum Muskelpaket in der "Dark Knight"-Trilogie und nun hin zum wohlbeleibten Machtpolitiker in "Vice". Seine Verwandlung im ersten Trailer zum Film über George W. Bushs (72) Vize-Präsident Dick Cheney (77) ist ebenso vielversprechend wie erstaunlich.

Was der Trailer ebenfalls andeutet: "Vice" wird zeigen, wie Cheney im Hintergrund alle wichtigen Entscheidungen fällt und Bush im Grunde nur seine Marionette im Oval Office spielt. Während der gesamten achtjährigen Bush-Administration von 2001 bis 2009 stand genau dieser Vorwurf im Raum. Bush wird im Film übrigens von Oscar-Gewinner Sam Rockwell (49) verkörpert ("The Billboards Outside Ebbing, Missouri").

Überhaupt sucht der Cast von "Vice" seinesgleichen. Neben Bale und Rockwell spielt etwa Amy Adams (44) Cheneys Frau Lynne, Steve Carell (56) ist derweil als Donald Rumsfeld zu sehen. Ein deutscher Kinostart ist noch nicht bekannt, in den USA wird "Vice" am 21. Dezember offiziell in die Kinos kommen.