von Jacqueline Haddadian Als "Birte Schneider" war Christine Prayon über Jahre ein fester Bestandteil der ZDF-"heute-show". Nun steigt sie aus der Sendung aus und erklärt, warum sie sich an der Satiresendung nicht länger beteiligen wolle.

Mehr als zehn Jahre lang trat sie als Reporterin "Birte Schneider" in der "heute-show" auf. Im vergangenen September hatte Christine Prayon dann jedoch ihren letzten Auftritt in der ZDF-Sendung. Nun äußert die Kabarettistin scharfe Kritik an ihren ehemaligen Kolleg:innen und spricht über ihren Ausstieg aus der Satiresendung.

In einem Interview mit der Wochenzeitung "Kontext" bemängelt Prayon, dass der Moderator Oliver Welke und sein Team Andersdenkende der Lächerlichkeit preisgegeben würden. "Satire darf sich nicht daran beteiligen, den Diskurs zu verengen", findet Prayon. Das habe sie auch den Verantwortlichen der Sendung gegenüber angesprochen.

"Ich dachte: Wie kann man das machen?"

Ihr zufolge würden "Narrative und Positionen von Gruppen, die gesellschaftlich in der Hierarchie weit oben stehen, unablässig wiederholt und gleichzeitig wird Stimmung gegen Andersdenkende gemacht". Das habe für sie "nichts mehr mit Satire zu tun".

Aber nicht nur die Inhalte der "heute-show" kritisiert Prayon. Auch ihr Kollege Jan Böhmermann verstärke mit seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" die von ihr verurteilten Narrative. "An eine Sendung kann ich mich noch gut erinnern. Da ging es um Nichtgeimpfte, und dann lehnte er sich zurück und zeigte zwei Stinkefinger. Ich dachte, wie kann man das machen?", so die Kabarettistin. "Ich bin überhaupt keine Freundin mehr von Satiresendungen, egal ob Böhmermann, 'Anstalt' oder andere." Das ZDF teilte laut dem Fachportal turi2 inzwischen allerdings mit, dass man auch nach gründlicher Suche eine solche Szene aus Böhmermanns Show nirgends habe finden können.

ZDF reagiert auf Vorwürfe von Christine Prayon

Der ZDF äußert sich auf Anfrage der "Bild" zu den Vorwürfen. Der Sender sagt: "Christine Prayon hat seit 2011 im Ensemble der 'heute-show‘ mitgewirkt, ebenso wie bei der 'Anstalt'. Sie hat die unregelmäßige Zusammenarbeit auf eigenen Wunsch beendet. Die Zusammenarbeit haben wir sehr geschätzt und lassen die Tür für weitere Auftritte offen."

Dass Prayon seit Monaten nicht mehr in der "heute-show" aufgetreten sei, liege ihr zufolge daran, dass sie derzeit an Schlaflosigkeit, Herzrasen, Muskelzittern und depressiven Schüben leide. Ob ihre Symptome von einer Corona-Erkrankung oder einer -Impfung kämen, habe ihr bislang niemand sagen können.

Quellen: Wochenzeitung "Kontext", "Süddeutsche Zeitung", "Bild"

Sehen Sie im Video: Seit 2009 läuft die "Heute Show“ auf ZDF. Sie vermischt als erfolgreichste Satiresendung Deutschlands regelmäßig Quatsch mit Aufklärung und legt sich dabei jede Woche aufs Neue mit Spitzenpolitikern an.