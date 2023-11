Was wäre wenn? "Schnell Leben", ein Roman über die schicksalshaften Wendungen unseres Daseins

von Christine Westermann Moderatorin, Journalistin und Autorin Christine Westermann liebt Bücher. Hier stellt sie alle zwei Wochen ihre Neuentdeckungen vor. Dieses Mal geht es um "Schnell leben" von Brigitte Giraud.

Wenn das Wörtchen "wenn" nicht wär, wär mein Vater Millionär. Ein blöder Schulhofspruch von früher, der mir bei diesem Roman in den Sinn gekommen ist. Nicht der Millionär, sondern das Wörtchen "wenn". Es spielt in dem Roman der französischen Autorin Brigitte Giraud eine große Rolle.

In "Schnell leben" erzählt sie eine Geschichte entlang ihrer eigenen Biografie. Vor 20 Jahren kam ihr Mann Claude in Lyon bei einem Motorradunfall ums Leben. Wenige Tage zuvor hatten die beiden den Kaufvertrag für ein windschiefes Haus unterschrieben. Brutale Reihenfolge der Ereignisse: Kaufvertrag, Unfall, Umzug, Begräbnis. Brigitte Giraud wird mit ihrem kleinen Sohn Theo 20 Jahre in diesem Haus wohnen; es wird zum Zeugen ihres Lebens ohne Claude werden.