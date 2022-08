Was macht eigentlich Christine Zierl?

Die Schauspielerin wurde einst unter ihrem Künstlernamen „Dolly Dollar“ bekannt. Interview: Sabine Hoffmann

Frau Zierl, wann haben Sie sich zuletzt am Telefon versehentlich mit "Dolly Dollar" gemeldet?

Das kam noch nie vor, denn ich melde mich generell nicht mit meinem Namen. Die "Dolly Dollar" war für mich eine Figur, in die ich geschlüpft bin. Wenn ich zurechtgemacht war, habe ich diese Rolle verkörpert. Innerlich war ich aber die Unschuld vom Lande. Keine Sexbombe, sondern eine ganz normale Frau in Jeans und T-Shirt.