Im sechsten Anlauf wird Cillian Murphy beim anstehenden "Oppenheimer" erstmals eine Hauptrolle in einem Film von Christopher Nolan spielen.

Zugegeben: An Sir Michael Caine (90) mag mit Blick auf all die Filme, in denen der Altstar nun schon für Christopher Nolan (52) vor der Kamera stand, kein Vorbeikommen sein. Direkt dahinter taucht dann allerdings schon der Name Cillian Murphy (47) auf. Der Schauspieler, der ab dem 20. Juli in dem eindringlichen Biopic "Oppenheimer" zu sehen sein wird, ist eine der größten Konstanten im Schaffen des Regisseurs. Als titelgebender "Vater der Atombombe" darf er jetzt erstmals auch als Hauptdarsteller brillieren.

Erstmals arbeiteten Nolan und Murphy im Jahr 2005 miteinander. Damals feierte die "Dark Knight"-Trilogie mit Christian Bale in der Rolle von Gothams Beschützer mit "Batman Begins" ihren Auftakt. Murphy durfte darin den niederträchtigen Dr. Jonathan Crane mimen, der sich unter dem Alias Scarecrow zu einem ernstzunehmenden Gegenspieler für Batman entwickelte. Den Part als Hauptbösewicht nahm allerdings Liam Neeson (71) in Form von Ra's al Ghul ein. Immerhin: auch in den beiden Fortsetzungen "The Dark Knight" und "Batman Rises" durfte Murphy noch einmal kurz Scarecrow spielen - er ist damit der einzige Schurke, der in allen drei Filmen auftaucht.

Zwei Jahre vor dem Abschluss der Batman-Trilogie erschien Nolans Science-Fiction-Film "Inception" mit Leonardo DiCaprio (48). Als Trauminfiltrator Dominick Cobb soll er darin dem Erben eines gigantischen Konzerns die Idee ins Unterbewusstsein pflanzen, das Unternehmen aufzuteilen. Besagter Milliardärssohn Robert Michael Fischer wurde ebenfalls von Cillian Murphy gespielt.

Von "Zitternder Soldat" zu "Oppenheimer"

Nur noch für einen Miniauftritt reichte es im Kriegsdrama "Dunkirk". Im Film von 2017 hatte die von Murphy gespielte Figur noch nicht einmal mehr einen Namen - sie hörte laut Credits auf "Zitternder Soldat". Nun, im insgesamt sechsten Anlauf unter Nolan, hat es der irische Schauspieler also ganz nach vorne geschafft.

Und wie: Murphy führt bei "Oppenheimer" den vielleicht klangvollsten Cast der jüngeren Filmgeschichte an. Neben ihm wirken in dem Werk auch Matt Damon (52), Robert Downey Jr. (58), Emily Blunt (40), Rami Malek (42), Florence Pugh (27), Gary Oldman (65), Casey Affleck (47), Kenneth Branagh (62) und Josh Hartnett (44) mit - um nur einige zu nennen.